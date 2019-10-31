«Черт побери!»: Лопырева поиронизировала над последствиями падения в аэропорту

Как известно, Виктория Лопырева много путешествует. Даже наличие грудного ребенка не мешает ей посещать разные страны и работать. Однако порой девушке все приходится делать впопыхах. Так, накануне у нее выдался неудачный день. Сначала модель поругалась с кем-то, а потом обнаружила, что купила не те билеты, и ей пришлось буквально мчаться в аэропорт. В Домодедово блондинка так торопилась на рейс, что упала.
Об инциденте Виктория поведала в соцсетях. Она поблагодарила полицейских и стюардесс, которые оказали ей помощь. Поклонники стали переживать за состояние модели, поэтому позже девушка рассказала о своем самочувствии. Как оказалось, серьезных травм ей удалось избежать.
«Ночью в Дубае сделали x ray, перелом не обнаружен, бриллианты, правда, тоже. Черт побери! Хорошо, я захватила с собой свои украшения. Кстати, только что позвонили из соцслужбы аэропорта Домодедово и поинтересовались, все ли в порядке и оказали ли мне своевременно помощь и содействие. Очень приятно, тем более, что, как я уже писала, полиция аэропорта Домодедово всегда работает на высшем уровне», — высказалась Лопырева.
Своим подписчикам звезда посоветовала всегда вовремя приезжать на рейс. Поклонники обрадовались хорошим новостям и пожелали модели скорейшего и полного выздоровления. Все же нога Виктории пострадала. На снимке видно, что правое колено ей пришлось перевязать.