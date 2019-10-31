«Черт побери!»: Лопырева поиронизировала над последствиями падения в аэропорту

Модель накануне ночью так спешила на рейс, что неловко упала. Ей пришлось обратиться за помощью.

Как известно, Виктория Лопырева много путешествует. Даже наличие грудного ребенка не мешает ей посещать разные страны и работать. Однако порой девушке все приходится делать впопыхах. Так, накануне у нее выдался неудачный день. Сначала модель поругалась с кем-то, а потом обнаружила, что купила не те билеты, и ей пришлось буквально мчаться в аэропорт. В Домодедово блондинка так торопилась на рейс, что упала.

Об инциденте Виктория поведала в соцсетях. Она поблагодарила полицейских и стюардесс, которые оказали ей помощь. Поклонники стали переживать за состояние модели, поэтому позже девушка рассказала о своем самочувствии. Как оказалось, серьезных травм ей удалось избежать.

«Ночью в Дубае сделали x ray, перелом не обнаружен, бриллианты, правда, тоже. Черт побери! Хорошо, я захватила с собой свои украшения. Кстати, только что позвонили из соцслужбы аэропорта Домодедово и поинтересовались, все ли в порядке и оказали ли мне своевременно помощь и содействие. Очень приятно, тем более, что, как я уже писала, полиция аэропорта Домодедово всегда работает на высшем уровне», — высказалась Лопырева.

Своим подписчикам звезда посоветовала всегда вовремя приезжать на рейс. Поклонники обрадовались хорошим новостям и пожелали модели скорейшего и полного выздоровления. Все же нога Виктории пострадала. На снимке видно, что правое колено ей пришлось перевязать.