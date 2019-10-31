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В Москве пропала румынская певица INNA и вся ее команда

Девушка поселилась в столичной гостинице и должна была отправиться в Санкт-Петербург, но исчезла.

В Москве пропала румынская певица INNA и вся ее команда
Румынская певица INNA пропала в Москве ФОТО: https://www.instagram.com/inna/

Столичные полицейские разыскивают румынскую певицу INNA. Исполнительница пропала в Москве при странных обстоятельствах.

По данным, которые имеются у силовиков, Елена Апостолян прилетела в Россию из Бухареста. Остановилась 26 летняя певица в Москве и на следующий день должна была вылететь в Санкт-Петербург, но планы изменились. Девушка перестала выходить на связь и просто испарилась.

Отыскать звезду не удалось, и тогда к поискам подключились силовики. Они пытаются найти следы Апостолян и проводят проверку по факту ее исчезновения.

По некоторым данным, девушка пропала не одна, вместе с ней перестала выходить на связь вся команда, а это более шести человек. В Бухаресте уверяют, что в Москву она отправилась с охранником, водителем-мексиканцем, личным психологом, косметологом и музыкантами.

В соцсетях INNА в последний раз появлялась три дня назад. Она поделилась снимком с Красной площади и выглядела очень довольной.

Поклонники переживают, что с девушкой могло случиться несчастье, пишет сайт Радио «КП».

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В Москве пропала румынская певица INNA и вся ее команда
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