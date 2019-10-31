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Молодая мать Решетова похвасталась шестым размером груди

После родов фигура модели претерпела некоторые приятные изменения.

Молодая мать Решетова похвасталась шестым размером груди
Анастасия Решетова. Фото https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Не прошло и пары недель после родов, а возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже стала демонстрировать практически плоский живот. Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в интервью Teleprogramma.pro объяснил, что быстрый возврат в дородовые объемы возможен только, если молодая мать заранее (до беременности) позаботилась о своих мышцах и не набрала лишний вес в ожидании ребенка.

Однако далеко не все объемы «встали на место» у Решетовой. Подписчики модели заметили, что у нее значительно увеличилась грудь. «Сейчас шестой размер где-то», — похвасталась девушка Тимати в Instagram.

Увеличение объемов тоже вполне объяснимо – Анастасия оказалась ответственной мамочкой и выбрала для маленького Ратмира грудное вскармливание. Обычно после отказа от него, размер становится прежним. До беременности объем груди у Решетовой был небольшой – 91 см, сообщает Википедия.

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостисын Решетовой и ТиматиТимати
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Молодая мать Решетова похвасталась шестым размером груди
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