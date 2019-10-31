Королевское табу: дамам в семье Елизаветы II запрещено слово на букву «б»

Несмотря на то, что монархиня, порой, позволяет себе и другим нарушать этикет, некоторые правила она требует выполнять неукоснительно.

У Елизаветы II есть одно слово, которое настолько коробит ей слух, что она наложила на него табу — ни одна женщина из королевской семьи не должна произносить его в присутствии королевы. Речь идет о слове «беременность».

Королевские источники рассказали, что Ее Величество считает такое определение вульгарным. Вместо этого она предпочитает употреблять выражение «в деликатном положении».

При этом, если Елизаветы II поблизости нет, то этот запрет на дам не распространяется. Так, в недавно вышедшем докфильме на ITV о Сассексах, Меган Маркл без стеснения говорила о том, что «любая женщина во время беременности становится особо уязвимой».

Из этого можно сделать вывод, что экс-актриса не настолько щепетильна в этом вопросе и предпочитает называть вещи своими именами.

Есть еще несколько слов, которые никогда не услышишь от королевских особ. Так, вместо «обеда» у них всегда «чай», как это принято говорить на севере Англии.