Директор Бузовой ответил на вопрос о романе между певицей и рэпером Давой

Вокруг Ольги Бузовой ходит множество слухов. Певица успешна и привлекает внимание поклонников, но самое загадочное — ее личная жизнь. Самая «завидная невеста» никак не найдет вторую половинку и этот факт очень волнует поклонников артистки. Они пристально следят за каждым шагом Ольги и с недавних пор заметили, что она стала проявлять большой интерес к блогеру Давиду Манукяну.

Сначала парень появился в ее клипе, а потом девушка начала очень активно комментировать и лайкать его посты в Instagram. Рэпер Dava тоже популярен в сети и фанаты сопоставили некоторые факты, которые указывают на развитие отношений пары.

Одно из последних предположений — Ольга познакомила молодого человека с родителями. Недавно она поделилась семейным снимком с папой и мамой, оставив несколько теплых слов в их адрес. На заднем фоне видна зеленая мужская куртка, именно в такой был замечен Манукян.

Подписчики тут же поспешили выдать тайну поющей-ведущей, но она пока не комментирует эти домыслы.

Пиар-директор артистки Антон Богословский ответил на вопрос, встречается ли Ольга Бузова с блогером и исполнителем Dava.

«Я не знаю рэпер он или нет. Нет, не встречаются. По фото я сейчас тоже проведу расследование, что вы офигеете. Не обращайте внимание, что пишут. Мы должны каждый бред отрицать?», — ответил он порталу Teleprogramma.pro.

Манукян видимо тоже очень часто получает подобный вопрос от своих подписчиков и решился ответить на него. На своем канале в YouTube Давид показал новое видео, снятое совместно с Ольгой. Они вышли к метро и раздали кофе случайным прохожим. Многие были шокированы тем, что лично Базова угощает их бодрящим напитком, а некоторые не признали звезду.

Мальчик, который шел в школу был очень рад видеть блогера, а вот певицу так и не смог вспомнить, как бы она не старалась.

В конце шоу Манукян подарил Ольге букет цветов и это растрогало ее до слез.

«Ты большая молодец, ты просто молодец. И твое творчество и все, что ты делаешь. Самое главное, то ты круглые сутки идешь к своей цели одна. И надеюсь, что ты встретишь мужчину который будет тебя любить, уважать, ты его найдешь. Если что, знай я рядом», — еще больше запутал всех молодой человек.

«Хотела сказать спасибо любимый, но..»,- ответила ему Бузова.

И дала совет всем людям быть добрее, верить в хорошее и не боятся добрых поступков.