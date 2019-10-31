Слово не воробей: Фадеев больше никогда не будет работать с певцами

Максим Фадеев в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, как будет работать дальше после роспуска артистов лейбла MALFA. «На свободе» оказалось 200 музыкантов и менеджеров, при этом продюсер подарил музыкантам права на исполнение его песен.
Как будут дальше работать музыканты, Фадеева «мало интересует». «Все, что я мог сделать для них, я сделал. Теперь пусть они демонстрируют свои возможности. Решение далось тяжело, все-таки 30 лет моей жизни», — сказал продюсер.
Работу в рамках лейбла Максим назвал масс-маркетом и заявил, что ничего похожего больше не будет. Теперь с ним станет сотрудничать ограниченный круг артистов, но «очень дорогой». В его планах – покорение мировой сцены.
Любопытно, что с певцами Фадеев больше никогда связываться не намерен. Его будущие сотрудники – исключительно «творцы».