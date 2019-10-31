Слово не воробей: Фадеев больше никогда не будет работать с певцами

Максим Фадеев в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, как будет работать дальше после роспуска артистов лейбла MALFA. «На свободе» оказалось 200 музыкантов и менеджеров, при этом продюсер подарил музыкантам права на исполнение его песен.

больше по теме Ургант пошутил над Фадеевым после роспуска артистов лейбла Malfa По его словам, из известных персон там была только Ольга Серябкина.

Как будут дальше работать музыканты, Фадеева «мало интересует». «Все, что я мог сделать для них, я сделал. Теперь пусть они демонстрируют свои возможности. Решение далось тяжело, все-таки 30 лет моей жизни», — сказал продюсер.

Работу в рамках лейбла Максим назвал масс-маркетом и заявил, что ничего похожего больше не будет. Теперь с ним станет сотрудничать ограниченный круг артистов, но «очень дорогой». В его планах – покорение мировой сцены.

Любопытно, что с певцами Фадеев больше никогда связываться не намерен. Его будущие сотрудники – исключительно «творцы».