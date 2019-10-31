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Слово не воробей: Фадеев больше никогда не будет работать с певцами

200 артистов он уже выпустил «на свободу».

Слово не воробей: Фадеев больше никогда не будет работать с певцами
Максим Фадеев. Фото Global look press

Максим Фадеев в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, как будет работать дальше после роспуска артистов лейбла MALFA. «На свободе» оказалось 200 музыкантов и менеджеров, при этом продюсер подарил музыкантам права на исполнение его песен.

Как будут дальше работать музыканты, Фадеева «мало интересует». «Все, что я мог сделать для них, я сделал. Теперь пусть они демонстрируют свои возможности. Решение далось тяжело, все-таки 30 лет моей жизни», — сказал продюсер.

Работу в рамках лейбла Максим назвал масс-маркетом и заявил, что ничего похожего больше не будет. Теперь с ним станет сотрудничать ограниченный круг артистов, но «очень дорогой». В его планах – покорение мировой сцены.

Любопытно, что с певцами Фадеев больше никогда связываться не намерен. Его будущие сотрудники – исключительно «творцы».

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Слово не воробей: Фадеев больше никогда не будет работать с певцами
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