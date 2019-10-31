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Драгоценности и личные вещи Зыкиной выставил на аукцион ее племянник

Всего будет представлено сорок лотов.

Драгоценности и личные вещи Зыкиной выставил на аукцион ее племянник
Драгоценности Зыкиной уйдут с молотка/http://globallookpress.com/

Директор «Дома Людмилы Зыкиной» Ксения Рубцова заявила, что драгоценности и личные вещи артистки выставил на аукцион ее племянник Сергей. В 2012 году он уже пробовал продать драгоценности, но тогда торги были признаны несостоявшимися. Вырученная сумма в 31,6 миллиона рублей родне артистки так и не досталась.

Людмила Зыкина. Фото
Драгоценности Зыкиной уйдут с молотка/http://globallookpress.com/

После этого мужчина испарился на долгих семь лет и вот сейчас он вновь объявился. Поговаривали даже, что он уже давно продал все драгоценные камни на черном рынке. По еще одной версии, считалось, что Сергей давно умер.

Как сказала Рубцова, Сергей решил предпринять новую попытку продать драгоценности и личные вещи звезды. Он является собственником, поэтому распоряжается ими по своему усмотрению. При этом Сергей с прессой не общается. Все вопросы ему можно задать через его представителя.

Рубцова отметила, что у Сергея имеется квартира в Москве, где он иногда бывает. Как добавила Рубцова, после смерти артистки Сергею досталось только квартира и машина. «Эти драгоценности ему через милицию достались, через скандал. Какие-то деньги были поначалу, но на сегодняшний день уже ничего нет», — заметила Ксения Рубцова, слова которой приводит «Комсомольская правда».

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Драгоценности и личные вещи Зыкиной выставил на аукцион ее племянник
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