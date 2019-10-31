Драгоценности и личные вещи Зыкиной выставил на аукцион ее племянник

Директор «Дома Людмилы Зыкиной» Ксения Рубцова заявила, что драгоценности и личные вещи артистки выставил на аукцион ее племянник Сергей. В 2012 году он уже пробовал продать драгоценности, но тогда торги были признаны несостоявшимися. Вырученная сумма в 31,6 миллиона рублей родне артистки так и не досталась.

После этого мужчина испарился на долгих семь лет и вот сейчас он вновь объявился. Поговаривали даже, что он уже давно продал все драгоценные камни на черном рынке. По еще одной версии, считалось, что Сергей давно умер.

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Как сказала Рубцова, Сергей решил предпринять новую попытку продать драгоценности и личные вещи звезды. Он является собственником, поэтому распоряжается ими по своему усмотрению. При этом Сергей с прессой не общается. Все вопросы ему можно задать через его представителя.

Рубцова отметила, что у Сергея имеется квартира в Москве, где он иногда бывает. Как добавила Рубцова, после смерти артистки Сергею досталось только квартира и машина. «Эти драгоценности ему через милицию достались, через скандал. Какие-то деньги были поначалу, но на сегодняшний день уже ничего нет», — заметила Ксения Рубцова, слова которой приводит «Комсомольская правда».