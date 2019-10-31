Жена Джигана, по данным СМИ, на третьем месяце беременности

Супруга Джигана Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз, сообщил Super со ссылкой на источники из окружения артиста. По данным портала Wday.ru, срок беременности многодетной мамы составляет около трех месяцев.

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Teleprogramma.pro связалась с представителем Джигана Анастасией, чтобы подтвердить эту информацию, однако она отказалась от комментариев. Но и не опровергла факт «интересного положения» супруги музыканта. Видимо, родители, как и многие люди в такие периоды, суеверны и не хотят привлекать к столь личному моменту дополнительное внимание публики.

Отметим, что звездная пара воспитывает троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю, которые появлялись на свет каждые три года, начиная с 2011 года. Судя по всему, Джиган не теряет надежды, что у него когда-нибудь появится наследник.