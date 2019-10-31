НОВОСТИ

Женатый баскетболист Янис Тимма перестал скрывать роман с Седоковой

Спортсмен на девять лет моложе своей новой избранницы.

Женатый баскетболист Янис Тимма перестал скрывать роман с Седоковой
Седокова разрушила другую семью/http://globallookpress.com/

Известный баскетболист, который выступает за команду «Химки», Янис Тимма, перестал скрывать свой роман с певицей Анной Седоковой. В сторис Instagram он разместил нежный снимок, на котором обнимается с исполнительницей, которая, надо сказать, не девять лет его старше.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото
Тимма перестал скрывать роман с Седоковой/https://www.instagram.com/janis.timma/

Отметим, что сама Седокова уже давно не скрывает свои отношения с баскетболистом. Правда, не стоит забывать, что Тимма официально женат. Ради новой возлюбленной он ушел от супруги, от которой у него годовалый ребенок.

О том, что Тимма ведет «двойную игру», ранее рассказывала жена спортсмена. Она отмечала, что игрок начал ей изменять с Седоковой примерно полгода назад. Причем жена баскетболиста считает, что причиной их разлада стала именно Анна Седокова.

При этом сама Седокова не обращает на эти слова девушки никакого внимания. Ранее она говорила, что ее супруг — самый лучший баскетболист на свете. Он гордость своей страны, команды и ее настоящая любовь. Добавим, что у Анны Седоковой трое детей. Причем всех она родила от разных мужей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ания ТиммаАнна СедоковаБК "Химки"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Женатый баскетболист Янис Тимма перестал скрывать роман с Седоковой
Интересно?
Поделись с друзьями: