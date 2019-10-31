Женатый баскетболист Янис Тимма перестал скрывать роман с Седоковой

Спортсмен на девять лет моложе своей новой избранницы.

Известный баскетболист, который выступает за команду «Химки», Янис Тимма, перестал скрывать свой роман с певицей Анной Седоковой. В сторис Instagram он разместил нежный снимок, на котором обнимается с исполнительницей, которая, надо сказать, не девять лет его старше.

Отметим, что сама Седокова уже давно не скрывает свои отношения с баскетболистом. Правда, не стоит забывать, что Тимма официально женат. Ради новой возлюбленной он ушел от супруги, от которой у него годовалый ребенок.

О том, что Тимма ведет «двойную игру», ранее рассказывала жена спортсмена. Она отмечала, что игрок начал ей изменять с Седоковой примерно полгода назад. Причем жена баскетболиста считает, что причиной их разлада стала именно Анна Седокова.

При этом сама Седокова не обращает на эти слова девушки никакого внимания. Ранее она говорила, что ее супруг — самый лучший баскетболист на свете. Он гордость своей страны, команды и ее настоящая любовь. Добавим, что у Анны Седоковой трое детей. Причем всех она родила от разных мужей.