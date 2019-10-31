«Писающий мальчик»: Рудинштейн рассказал о проблемах со здоровьем

Марк Рудинштейн возмущен устаревшими методами диагностики заболеваний. 31 октября продюсер появился в эфире передачи «Жить здорово» и откровенно заявил – у него есть проблемы с мочеполовой системой. Поскольку ситуация требует постоянного наблюдения, Рудинштейн часто появляется в кабинете врача. Все, что происходит дальше, нередко его расстраивает.

«Я стал писающий мальчик. Постоянно мочу разглядываю уже года два. Очень часто хожу в туалет. За ночь раз семь. Врачи не говорят, аденома это или что-то другое. Когда доктор проверяет, все, что он делает – это вставляет палец в одно место. Я начинаю привыкать», — разоткровенничался Марк Григорьевич.

больше по теме Стало известно, почему Малышева лечилась не в своей клинике Не так давно телеведущая перенесла гипертонический криз.

Елена Малышева поспешила объяснить – сейчас исследовать любой орган можно с помощью ультразвука, однако лечащий доктор Рудинштейна так не считает. Проблемы с мочеполовой системой, отмечает она, говорят об общем сбое в организме, который может быть опасен, если его вовремя не диагностировать. Так, слишком темный цвет жидкости говорит о проблемах с печенью, а мутная консистенция – о болезни почек. При первых же отклонениях от нормы Малышева посоветовала зрителям бежать к врачу.