Пригожин защитил звезд, лишающих себя праздника из-за новогодних корпоративов

Продюсер Иосиф Пригожин пожалел звезд отечественной эстрады, которые из-за новогодних корпоративов лишают себя праздника. Как он заметил, в такой ситуации их повышенные гонорары абсолютно оправданы.

«Абсолютно нормальны те условия, которые выставляют артисты. Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в Новый год, лишая себя праздника», — добавил Пригожин.

Как заметил продюсер, заработанные на праздниках деньги идут вовсе не в карман музыкантов, а на дальнейшее развитие. По его словам, люди привыкли считать только доходы звезд шоу-бизнеса, но почему-то забывают, что у тех большие расходы.

Как сказал Пригожин, на заработанные деньги создаются новые песни, снимаются клипы. Кроме того, у каждого артиста огромная команда, которую надо содержать. При этом он считает, что каждый звездный артист сам устанавливает гонорар, за который он готов выступить. Лишних денег ему никто платить не будет, если он завысит планку, которая будет несоизмерима его популярности, сообщает портал Ura.ru.

Напомним, что Иосиф Пригожин уже много лет продюсирует свою супругу, певицу Валерию. Вместе с ней он путешествует по городам России, где звезда дает концерты. Как рассказывал продюсер, он не верил, что ему удастся покорить сердце Валерии, но она ответила ему взаимностью. Ради любимой женщины он готов на все.