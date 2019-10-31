Большие деньги: Уитни Хьюстон до сих пор числится в списке Forbes

Среди богатых, но уже мертвых знаменитостей она заняла 12-е место.

Forbes ежегодно публикует рейтинг самых богатых людей не только живых, но и мертвых. В эти списки попала Уитни Хьюстон, заняв довольно приличную 12-ю позицию. Напомним, певица умерла в 2012 году.

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Анализ доходов усопших звезд проводился с октября 2018-го по октябрь 2019-го. И приурочен он был к Хэллоуину.

По данным Forbes, покойная Уитни зарабатывает 9, 5 млн долларов в год. Львиную долю доходов составила продажа прав наследия певицы. В мае половина из них ушла с молотка за 7 млн долларов. Кроме того, хорошую выручку принесла группа Kygo, которая перепела ее песню Higher Love, завоевав сердца миллионов и получив неплохую выручку. Конкретную цифру издание не сообщает, однако известно, что только на одном сервисе Spotify трек прослушали свыше 175 млн раз.