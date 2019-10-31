Портрет 13-летнего Моцарта может «уплыть» с торгов

Эксклюзивный портрет 13-летнего Моцарта продадут с аукциона. Об этом сообщил Торговый дом Christie’s в Париже. Отмечается, что сейчас холст хранится в частной коллекции. Картина с изображением юного композитора, по оценкам экспертов, может быть последней из наглядных свидетельств юношества Моцарта.

Стартовать аукцион будет 27 ноября. Астрид Сентнер, директор отдела старинных картин парижского филиала Christie’s, отмечает, что обычно спрос на картину рождает фамилия ее автора, однако в случае с юным Моцартом ажиотаж спровоцируют инициалы изображенного, отмечает francetvinfo.

Достоверно неизвестно, кто именно увековечил Моцарта на холсте. Современные искусствоведы предполагают, что автор портрета – веронец Джамбеттино Чигнароли. Создал он ее, якобы, в 1770 году – именно в то время на всю Италию прогремела слава юного вундеркинда. О том, чтобы запечатлеть сына, позаботился отец Моцарта – Леопольд. Создавался образ в 2 последовательных сеанса.

Сейчас ученые пытаются разгадать тайну партитуры, которая стоит перед юным Вольфгангом на картине. Некоторые эксперты уверены – ноты принадлежат коллеге Моцарта – венецианцу Бальдассаре Галуппи. Другие уверены – музыкальный эпизод принадлежит самому Моцарту, но восстановить его не удастся, потому что много лет назад он был утерян.