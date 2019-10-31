НОВОСТИ

Портрет 13-летнего Моцарта может «уплыть» с торгов

Начальный лот обойдется в 800 тысяч евро.

Портрет 13-летнего Моцарта может «уплыть» с торгов
Портрет Моцарта. Фото: Werner Forman/Werner Forman Archive

Эксклюзивный портрет 13-летнего Моцарта продадут с аукциона. Об этом сообщил Торговый дом Christie’s в Париже. Отмечается, что сейчас холст хранится в частной коллекции. Картина с изображением юного композитора, по оценкам экспертов, может быть последней из наглядных свидетельств юношества Моцарта.

Стартовать аукцион будет 27 ноября. Астрид Сентнер, директор отдела старинных картин парижского филиала Christie’s, отмечает, что обычно спрос на картину рождает фамилия ее автора, однако в случае с юным Моцартом ажиотаж спровоцируют инициалы изображенного, отмечает francetvinfo.

Достоверно неизвестно, кто именно увековечил Моцарта на холсте. Современные искусствоведы предполагают, что автор портрета – веронец Джамбеттино Чигнароли. Создал он ее, якобы, в 1770 году – именно в то время на всю Италию прогремела слава юного вундеркинда. О том, чтобы запечатлеть сына, позаботился отец Моцарта – Леопольд. Создавался образ в 2 последовательных сеанса.

Сейчас ученые пытаются разгадать тайну партитуры, которая стоит перед юным Вольфгангом на картине. Некоторые эксперты уверены – ноты принадлежат коллеге Моцарта – венецианцу Бальдассаре Галуппи. Другие уверены – музыкальный эпизод принадлежит самому Моцарту, но восстановить его не удастся, потому что много лет назад он был утерян.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

КартинаМоцартпортрет
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Портрет 13-летнего Моцарта может «уплыть» с торгов
Интересно?
Поделись с друзьями: