«У нас полстраны бухает»: Волочкова не отказывает себе в бокале красного вина

Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику хейтеров в свой адрес. Дело в том, что на одном из недавних снимков в соцсетях она с бокалом красного вина. В итоге среди пользователей с новой силой поднялась волна, что танцовщица злоупотребляет спиртными напитками.

«Извините, я имею право дома вечером выпить бокал вина. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом вина сразу алкоголик», — заявила танцовщица, которой далеко не в первый раз достается от хейтеров.

Как сказала балерина, она всегда остается на позитиве. Она считает, что веселиться можно и без бокала вина, но ничего страшного в том, что она немного выпьет перед сном нет, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что не так давно стало известно, что двенадцатилетняя дочь Волочковой Ариадна живет с отцом и мачехой в центре столицы. Как сказала девушка, ей неудобно из Новой Риги, где в особняке проживет ее мать, добираться до учебы. При этом Ариадна заверила, что с мамой в прекрасных отношениях, а вот ее нового возлюбленного она не видела ни разу.