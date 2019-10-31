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«У нас полстраны бухает»: Волочкова не отказывает себе в бокале красного вина

По словам балерины, она всегда находится на позитиве.

«У нас полстраны бухает»: Волочкова не отказывает себе в бокале красного вина
Волочкова заявила, что в России многие пьют/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику хейтеров в свой адрес. Дело в том, что на одном из недавних снимков в соцсетях она с бокалом красного вина. В итоге среди пользователей с новой силой поднялась волна, что танцовщица злоупотребляет спиртными напитками.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова не отказывает себе в бокале вина перед сном/http://globallookpress.com/

«Извините, я имею право дома вечером выпить бокал вина. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом вина сразу алкоголик», — заявила танцовщица, которой далеко не в первый раз достается от хейтеров.

Как сказала балерина, она всегда остается на позитиве. Она считает, что веселиться можно и без бокала вина, но ничего страшного в том, что она немного выпьет перед сном нет, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что не так давно стало известно, что двенадцатилетняя дочь Волочковой Ариадна живет с отцом и мачехой в центре столицы. Как сказала девушка, ей неудобно из Новой Риги, где в особняке проживет ее мать, добираться до учебы. При этом Ариадна заверила, что с мамой в прекрасных отношениях, а вот ее нового возлюбленного она не видела ни разу.

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«У нас полстраны бухает»: Волочкова не отказывает себе в бокале красного вина
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