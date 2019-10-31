Водянова объяснила, почему не перевозит мать жить в Париж

Как сказала модель, ее родительнице хорошо в родном Нижнем Новгороде.

Модель Наталья Водянова ответила на вопрос, почему она живет с мужем и детьми в Париже, а ее мать в Нижнем Новгороде. Напомним, что несколько лет назад грянул грандиозный скандал. На улицах Нижнего Новгорода была замечена мать Водяновой, торгующая пирожками. Многие тогда осудили модель, которая уже зарабатывала миллионы, но якобы не могла позаботиться о родительнице.

Как сказала модель, ее мать и сейчас печет пирожки. Они очень вкусные. Как считает звезда, ее мать давно доказала свою состоятельность. Женщине пришлось очень непросто. После рождения «особенной» дочери Оксаны, от матери Водяновой отвернулись близкие люди и семья. Только в последние годы из изгоя она превратилась в уверенную женщину и преуспевающую предпринимательницу.

Как сказала Водянова, она не раз предлагала матери перебраться в Париж, но той комфортнее в родном городе. «Париж и его возможности нужны далеко не всем», — заметила модель.

Как отметила модель, ее другая младшая сестра Кристина также решила вернуться в Россию, хотя и училась за границей. Девушка обосновалась в Санкт-Петербурге, где трудится реставратором и историком искусств, сообщает «Комсомольская правда».