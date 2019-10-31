«Я была на краю пропасти»: бывшая жена Светлакова высказалась о разводе

Экс-жена юмориста Сергея Светлакова Юлия в соцсетях разоткровенничалась на тему развода с бывшим мужем. Как известно, она была много лет замужем за шоуменом. Познакомились они еще во время учебы в вузе в Екатеринбурге. Юлия поехала вслед за мужем, который отправился покорять Москву. Здесь у них в 2008 году родилась дочь. Через четыре года Юлия и Сергей Светлаков расстались.

Как сказала Юлия Светлакова, развод стал поворотной точкой в ее биографии. Она очень рада, что однажды приняла решение закрыть дверь предыдущего брака. Как сказала бывшая жена Светлакова, раньше она об этом не рассказывала, потому что этого ей не позволяли сделать ее внутренние правила.

«Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить. И я выбрала первое», — заявила девушка.

Сейчас девушка увлеклась психотерапией. Она проходит обучение. Несколько лет назад она вышла замуж. Все прекрасно в личной жизни и у Сергея Светлакова. У него также новая жена и двое детей от нее. При этом не забывает комик и о дочери от первого брака, о которой заботится.

Отметим, что Сергей Светлаков — один из самых известных юмористов в российском шоу-бизнесе. Огромную известность ему принес проект «Наша Раша», где он блистал вместе с другим юмористом Михаилом Галустяном. Кстати, свою карьеру обе звезды начинали в КВН. Светлаков выступал за команду «Уральские пельмени», а Галустян за «Утомлённые солнцем» из Сочи. Проект звезды прикрыли, так как не видели его дальнейшее развитие. Они признавалась, что у них наступил некий творческий кризис.