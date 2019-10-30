Новогодний чес: Бузова и Билан берут одну сумму за выступление на праздниках

За несколько часов артисты заработают больше, чем многие жители России за год.

Совсем скоро Новый год постучится в наши двери и если для простых жителей России это повод наконец-то отдохнуть, то звездам эстрады расслабляться рано, ведь предновогодние дни это один из самых лакомых кусочков в плане гонораров. Сейчас мы расскажем, какие суммы смогут получить топовые артисты за свои выступления.

Как и предполагалось, больше всех зарабатывают группы, которые чаще всего на слуху, например «Ленинград», «Руки вверх», «Би-2». Не забываем и про сольных исполнителей: Полина Гагарина, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Дима Билан и Григорий Лепс. Как это ни странно, но 30 и 31 декабря спрос на звезд гораздо меньше, чем 13, 14, 20 и 21 декабря. Логика вполне понятна, даже самые богатые люди стараются провести праздник в кругу семьи, а не за корпоративным столом.

Начнем с самых дорогих звезд: Сергей Шнуров просит за свое 45-минутное выступление около 10,6 миллиона рублей и это не считая отдельного райдера, который обойдется еще в миллион рублей. Григорий Лепс немного скромнее, «всего» 7,1 миллиона рублей. Далее следуют Светлана Лобода и Стас Михайлов их концерт опустошит ваш кошелек на 5 миллионов. «Руки вверх» и Валерий Меладзе порадуют ваших гостей и уничтожат ваш бюджет за 4,2 миллиона рублей.

Для вас это слишком дорого? Не переживайте, есть и более доступные знаменитости. Например, Ольга Бузова и Дима Билан с радостью споют для вас за 3 миллиона рублей, а Элджей всего за 2,8 миллиона рублей. Его давний друг и соперник Feduk споет за 2 миллиона. Будет забавно пригласить их обоих и посмотреть на реакцию звезд от такого концерта, возьмите идею на заметку.

Не забываем и про ведущих, ведь музыкантам нужно отдыхать, а кто будет развлекать вашу шумную компанию? Максим Галкин в новогодние праздники установил цифру в 7,1 миллиона рублей, Николай Басков и Иван Ургант подешевле — 5,7 миллиона рублей. Информацией для издания Super поделился организатор событий и концертный директор Табриз Шахиди.

Напомним, 17 апреля 2019 года Алла Пугачева дала концерт в Кремле в честь своего семидесятилетия. Тогда цены билетов доходили до 375 тысяч рублей. А самые дешевые билеты на концерт примадонны продавались всего за три тысячи рублей.