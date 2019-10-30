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Волочкова в течение трех лет подвергалась слежке со стороны любовника

Сулейман Керимов не доверял балерине и боялся неверности.

Волочкова в течение трех лет подвергалась слежке со стороны любовника
Анастасия Волочкова. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Балерина Анастасия Волочкова никогда не могла пожаловаться на недостаток внимания со стороны влиятельных бизнесменов. Даже по прошествии многих лет она все еще помнит роман с Сулейманом Керимовым. К сожалению, он запомнился ей вовсе не с положительной стороны. По словам Анастасии, бизнесмен ревновал балерину и в какой-то момент недоверие достигло таких высот, что олигарх даже организовал за ней слежку, лишь бы убедиться в верности Анастасии.

«Я по настоящему его любила, другие мужчины мне были не нужны и поводов для ревности просто не было. Но я выяснила, что все три года наших отношений я была под внимательным взором специально нанятых сыщиков. Как оказалось, Сулейман мне не доверял и держал под контролем буквально каждый мой шаг», — рассказывает Анастасия Волочкова.

Некоторое время назад балерина также призналась, что окончательную точку в отношениях с Керимовым поставил аборт. Волочкова вынуждена была пожертвовать ребенком, по напутствию своей же матери, рассказала она на передаче «Битва экстрасенсов».

Звезда часто рассказывала о том, что родительница часто мешала ей строить жизнь и настраивала дочь Арину против Анастасии. В интервью Ксении Собчак Волочкова жестко отозвалась о ситуации в семье и сказала, что ее мать пользуется ее же дочерью и буквально зомбирует девочку.

Четырнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна  объяснила, почему живет со своим отцом, а не с мамой.

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Анастасия ВолочковабиографияСулейман Керимов
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Волочкова в течение трех лет подвергалась слежке со стороны любовника
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