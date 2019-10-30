Волочкова в течение трех лет подвергалась слежке со стороны любовника

Балерина Анастасия Волочкова никогда не могла пожаловаться на недостаток внимания со стороны влиятельных бизнесменов. Даже по прошествии многих лет она все еще помнит роман с Сулейманом Керимовым. К сожалению, он запомнился ей вовсе не с положительной стороны. По словам Анастасии, бизнесмен ревновал балерину и в какой-то момент недоверие достигло таких высот, что олигарх даже организовал за ней слежку, лишь бы убедиться в верности Анастасии.

«Я по настоящему его любила, другие мужчины мне были не нужны и поводов для ревности просто не было. Но я выяснила, что все три года наших отношений я была под внимательным взором специально нанятых сыщиков. Как оказалось, Сулейман мне не доверял и держал под контролем буквально каждый мой шаг», — рассказывает Анастасия Волочкова.

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Некоторое время назад балерина также призналась, что окончательную точку в отношениях с Керимовым поставил аборт. Волочкова вынуждена была пожертвовать ребенком, по напутствию своей же матери, рассказала она на передаче «Битва экстрасенсов».

Звезда часто рассказывала о том, что родительница часто мешала ей строить жизнь и настраивала дочь Арину против Анастасии. В интервью Ксении Собчак Волочкова жестко отозвалась о ситуации в семье и сказала, что ее мать пользуется ее же дочерью и буквально зомбирует девочку.

Четырнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна объяснила, почему живет со своим отцом, а не с мамой.