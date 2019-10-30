Многодетной Шукшиной пришлось оправдываться, что она не эскортница

Марии Шукшиной, как и Наталье Рудовой пришлось оправдываться перед людьми, что она не эскортница. Похоже, что эхо передачи Андрея Малахова будет длинным и звучным.

Напомним, телеведущий посвятил одну из программ дорогим содержанкам. Внезапно оказались в их числе актрисы Наталья Рудова, Мария Шукшина и недавно родившая девушка Тимати Анастасия Решетова.

Первой подняла бурю Рудова. Вначале она заявила, что не станет здороваться с телеведущим, а потом решила подать на него в суд. Ее поддержала Решетова, однако судиться пока не решилась. Актриса Настасья Самбурская и вовсе заявила, что Малахов сам предлагал ей заняться эскортом.

Дошла очередь и до Шукшиной, которая узнала об этих страстях из прессы. Дочь великого писателя и режиссера пришла в негодование и даже начала оправдываться в своем блоге, объясняя, что она никак не может быть эскортницей.

«Помилуйте! Товарищи, дорогие! Я многодетная мать, у меня четверо детей и уже пять лет, как я бабушка! Я работаю денно и нощно! Уточняю для желтой прессы: работаю на кино- и теле- производстве, а теперь еще и с большим успехом в театре! Вы, вообще, о чем?» — написала она.

Отстаивать свою честь и достоинство Шукшина не будет. По словам актрисы, она уже проиграла 9 судов и разуверилась в нашем правосудии. Также звезда театра и кино не раз рассказывала, что Андрей Малахов предлагал ей многомиллионные гонорары (последний раз – 15 млн рублей) за участие в его шоу. После очередного отказа актрисы, он, якобы, сильно обиделся на нее. Кстати, про обиду ведущего писала в своем блоге и Настасья Самбурская.