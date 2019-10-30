Пришедшая на премьеру без спутника Седокова заверила, что не одинока

Анна Седокова еще на прошлой неделе публиковала снимки из теплых краев. Она отдохнула в Дубае с дочкой Моникой и подругами, а также смогла провести время со своим женатым бойфрендом баскетболистом Янисом Тиммой. Певица не скрывает чувств к спортсмену и открыто признается ему в любви. А 30 октября она посетила премьерный показ боевика «Терминатор: темные судьбы». Своего возлюбленного на мероприятие артистка не рискнула привести.

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Так как в столице утром выпал первый снег, Анна решила отказаться от легких вечерних платьев в пользу вязаного черного свитера. Артистка с удовольствием позировала фотографам. В гуще событий оказался и корреспондент Teleprogramma.pro, которому Седокова дала понять, что в ее лично жизни по-прежнему все в порядке.

«Все в порядке, у меня есть мужчина сильный, смелый. Я не одинока», — отметила певицы.

Однако Янису стоит хоть немного понервничать, так как на красной дорожке Анна не удержалась и сделала селфи с Арнольдом Шварценеггером, хоть и картонным. При этом она приговаривала: «Мой красавчик».

Также на показа фильма пришел и Оскар Кучера. Актер привел с собой двух сыновей.