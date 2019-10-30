Оскар Кучера привел подросших сыновей на премьеру нового «Терминатора»

Актер рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro, почему взял с собой детей-подростков на боевик.

В Москве 20 октября прошел закрытый предпоказ сиквела американского научно-фантастического боевика «Терминатор: темные судьбы» режиссера Тима Миллера. Посмотреть картину с Арнольдом Шварценеггером пришли многие звезды. Не смог пропустить премьеру и Оскар Кучера.

Многодетный актер решил вывести в свет своих детей. Как известно, у него подрастает 15-летний сын Александр от первого брака, а также еще три сына и дочка Алисия от нынешней супруги Юлии. На красной дорожке Оскар появился не со всеми своими наследниками. По всей видимости, он побоялся, что им просто не хватит места. Старший сын звезды Саша уже почти догнал отца по росту. Он облачился в серый облегающий джемпер и рваные джинсы с принтом. 12-летний Даниил тоже выглядел стильно в косухе и футболке с принтом.

На фоне наследников 45-летний Кучера помолодел. Он оделся подстать им в молодежном стиле. Актер улыбался и по отцовски обнимал своих детей. Оскар объяснил корреспонденту Teleprogramma.pro, почему взял с собой сыновей.

«Это же мега крутой фильм. Пусть приобщаются!», — сказал он.

Напомним, что артист тяжело переживал развод с первой женой. Их брак просуществовал всего полгода. Со второй избранницей Кучера стал по-настоящему счастливым, хотя порой ему хочется сбежать на время из дома, где его ждут пятеро детей.