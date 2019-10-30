Шикарную квартиру Пушкина в Петербурге выставили на продажу за 55 млн рублей

В этих апартаментах поэт жил со своей семьей, писал и принимал известных гостей.

В Санкт-Петербурге выставили на продажу две квартиры в доме на набережной Кутузова (№ 32), в которых жил Александр Пушкин. Здесь с 1834 по 1836 годы великий поэт снимал весь бельэтаж. Тут были его кабинет и комната для детей.

Однако сейчас эта недвижимость не является музеем, ею владеет частное лицо, которое выставило квадратные метры на продажу одним лотом. Как сообщает РБК со ссылкой на риелтора, собственник хочет получить за обе квартиры минимум 55 миллионов рублей.

Известно, что Пушкин перебрался в этой жилье, когда в доме по прежнем адресу перестало хватать места для его семьи. Целый этаж Александр Сергеевич делил со своими свояченицами — сестрами Гончаровыми.

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Из окон квартир открывается прекрасная панорама на Петербург и Неву, можно любоваться Петропавловской крепостью, военными парадами и не только. Но главное — кто еще сможет сказать, что живет в квартире Пушкина?