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По данным СМИ, в крови снятой с рейса Вележевой обнаружили алкоголь

Муж актрисы Алексей Гуськов ранее поклялся, что посадил на борт жену абсолютно трезвой.

По данным СМИ, в крови снятой с рейса Вележевой обнаружили алкоголь
Лидия Вележева. Фото Global look press

Экспертиза выявила 0, 43 промилле алкоголя в крови актрисы Лидии Вележевой, пишет Telegram-канал «112». Между тем муж актрисы ранее сообщал, что его благоверная села на борт лайнера абсолютно трезвой.

Тот факт, что на распространенном в Сети видео артистка ведет себя явно странно, он объяснил действием снотворного, которое она приняла, чтобы спокойно провести полет. Сама Вележева сообщила КП, что находится в «неадекватном состоянии», но при этом алкоголя не принимала. Да и вообще, никогда не пьет.

Позже в Интернете появилось другое видео. На нем показано, как Лидию отводят на медосвидетельствование. Женщина хоть и ведет себя достаточно эмоционально, но пьяной уже не выглядит.

Напомним, актрису полиция вывела из самолета еще до его взлета — из-за опасного поведения, которое она демонстрировала окружающим. Вележева кричала, махала руками и, по словам очевидцев, нецензурно выражалась и дергала за волосы соседку.

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По данным СМИ, в крови снятой с рейса Вележевой обнаружили алкоголь
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