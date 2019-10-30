По данным СМИ, в крови снятой с рейса Вележевой обнаружили алкоголь

Экспертиза выявила 0, 43 промилле алкоголя в крови актрисы Лидии Вележевой, пишет Telegram-канал «112». Между тем муж актрисы ранее сообщал, что его благоверная села на борт лайнера абсолютно трезвой.

Тот факт, что на распространенном в Сети видео артистка ведет себя явно странно, он объяснил действием снотворного, которое она приняла, чтобы спокойно провести полет. Сама Вележева сообщила КП, что находится в «неадекватном состоянии», но при этом алкоголя не принимала. Да и вообще, никогда не пьет.

Позже в Интернете появилось другое видео. На нем показано, как Лидию отводят на медосвидетельствование. Женщина хоть и ведет себя достаточно эмоционально, но пьяной уже не выглядит.

Напомним, актрису полиция вывела из самолета еще до его взлета — из-за опасного поведения, которое она демонстрировала окружающим. Вележева кричала, махала руками и, по словам очевидцев, нецензурно выражалась и дергала за волосы соседку.