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Российский миллиардер проспорил миллион долларов на вечеринке в Венеции

Бизнесмен заявил, что на званном ужине он - самый богатый человек, но ошибся.

Российский миллиардер проспорил миллион долларов на вечеринке в Венеции
Сергей Гордеев. Фото: пресс-служба ПИК.

Российский миллиардер, глава крупного строительного холдинга Сергей Гордеев проспорил 1 000 000 долларов на вечеринке богачей в Европе. Об этом случае рассказал советник директора Эрмитажа Николас Ильин.

Год назад последний сотрудничал с Фондом Гуггенхайма и проводил званный ужин данной организации в Венеции. На это же мероприятие прибыл Гордеев, являвшийся меценатом архитектурной выставки.

Российский бизнесмен был навеселе и всё приставал к организатору ужина с шутками. Последняя стоила ему очень дорого. Неожиданно Гордеев заявил, что он — самый богатый человек на этой террасе. Бизнесмен повторял это снова и снова, пока Ильин не предложил ему пари.

Гордеев при свидетелях поставил миллион долларов на то, что здесь нет никого богаче, но ему указали на шейха из Абу-Даби. Гость сидел прямо за спиной Сергея, поэтому тот его не заметил.

Как передает журнал Forbes, которому, кроме Ильина, эту историю подтвердили еще два свидетеля, через неделю на счет фонда Гуггенхайма пришел перевод в один миллион баксов.

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Российский миллиардер проспорил миллион долларов на вечеринке в Венеции
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