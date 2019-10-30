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Заболевшая Семенович кайфует от дивана, куриного супа и безделия

Певица нарушила собственный запрет и тут же свалилась с простудой.

Заболевшая Семенович кайфует от дивана, куриного супа и безделия
Анна Семенович переработала и заболела. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

С 28 по 30 октября певица Анна Семенович провалялась дома на диване из-за болезни. Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram.

«Вот только недавно я делала пост про важность отдыха для нашего организма, но сама-то я не придерживаюсь этого правила и работаю, как потерпевшая, пока основательно не свалюсь с ног», — написала экс-«Блестящая».

Певица призналась, что знает о необходимости правильно восстанавливать свои силы, но слишком деятельная натура не даёт ей покоя. Два дня артистка чувствовала вину за то, что бездельничает, и только на третий «начала кайфовать» от своего дивана, куриного супа и бездействия.

Сейчас она попросила поклонников посоветовать ей хорошие фильмы или сериалы, чтобы расслабиться по полной.

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Заболевшая Семенович кайфует от дивана, куриного супа и безделия
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