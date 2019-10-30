Новый поворот: Меган Маркл заручилась поддержкой Британского парламента

Депутаты выступили против травли герцогини и ее мужа представителями второй древнейшей профессии.

72 депутата-женщины написали открытое письмо в поддержку Меган Маркл, сообщив об этом в Твиттере.

Представительницы всех политических партий Англии объединились в едином порыве поддержать герцогиню Сассекскую, которая пожаловалась на травлю в СМИ. Они солидарны с принцессой в том, что некоторые газетные статьи и заголовки нарушали границы частной жизни Меган Маркл и ее мужа.

Леди-депутаты признали, что журналисты нередко пытались бросить на королевскую пару тень, не имея на это никаких причин. Члены парламента заявили, что деяния акул пера не должны остаться безнаказанными.

Напомним, недавно в документальном фильме «Гарри и Меган: африканское путешествие» герцогиня пожаловалась на свою тяжелую судьбу, рассказав, что этот год был особенно трудным. Ей в непростой период беременности и с момента появления на свет ребенка пришлось постоянно испытывать на себе давление прессы. Она рассказала, что еще до замужества друзья предупреждали ее о таком развитии событий, но тогда она не могла в это поверить.

Принц Гарри и вовсе признался, что каждый щелчок фотоаппарата напоминал ему о погибшей от преследования папарацци матери – принцессе Диане.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro писала о том, что Меган Маркл подала заявление в суд на британский таблоид Sunday Mail, который без ведома герцогини опубликовал ее письмо отцу. Принцесса настаивает, что журналисты незаконно вторглись в ее частную жизнь.