«Я счастлива с другим»: Хелена Бонэм Картер не вспоминает о Тиме Бертоне

Совсем скоро на экраны выйдет третий сезон сериала «Корона», в котором Хелена Бонэм Картер исполняет роль Принцессы Маргарет. На фотосессии актриса ответила на много провокационных вопросов журналистов и рассказала о своей жизни. Как оказалось, даже после получения награды «Британская икона», она все равно не чувствует себя своей в Англии, ведь ее мать была испанкой и француженкой.

Также актриса наконец-то рассказала о своем расставании с режиссером Тимом Бертоном, которое произошло в декабре 2014 года. Звезды расстались после 13 лет совместной жизни. Как оказалось, Хелена к этому эпизоду в своей жизни относится с философским спокойствием. Она считает, что расставание это вполне обычный процесс, сначала ты грустишь о потере, потом грустить надоедает и, в конце концов, прошлое остается в прошлом.

Сейчас актриса встречается с писателем Раем Холмбо и судя по совместным фотографиям, вполне радуется жизни, не вспоминая о былых временах.