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Налетай, не скупись: знаменитая коллекция драгоценностей Зыкиной уйдет с молотка

Одни только серьги певицы стоят не меньше 1 млн рублей.

Налетай, не скупись: знаменитая коллекция драгоценностей Зыкиной уйдет с молотка
Людмила Зыкина. Фото Global look press

Людмила Зыкина никогда при жизни не продавала свои украшения, она была страшной любительницей украшений. И успела накопить довольно приличную коллекцию.

Многие из этих изделий делали для «золотого голоса России» по индивидуальным проектам, в соответствии с запросами Зыкиной. Одни только любимые серьги советской звезды с бриллиантами и сапфирами в 17 карат оцениваются в 1 миллион рублей — на старте.

Как стало известно, наследники миллионов Зыкиной в настоящее время утрясли все разногласия и юридические вопросы и выставили на аукцион ее эксклюзивную коллекцию, сообщает сайт аукционного дома «12-й стул».

Аукцион состоится в Москве в декабре 2019 года.

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Людмила ЗыкинаЛюдмила Зыкина наследство
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Налетай, не скупись: знаменитая коллекция драгоценностей Зыкиной уйдет с молотка
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