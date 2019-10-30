Налетай, не скупись: знаменитая коллекция драгоценностей Зыкиной уйдет с молотка

Людмила Зыкина никогда при жизни не продавала свои украшения, она была страшной любительницей украшений. И успела накопить довольно приличную коллекцию.
Многие из этих изделий делали для «золотого голоса России» по индивидуальным проектам, в соответствии с запросами Зыкиной. Одни только любимые серьги советской звезды с бриллиантами и сапфирами в 17 карат оцениваются в 1 миллион рублей — на старте.
Как стало известно, наследники миллионов Зыкиной в настоящее время утрясли все разногласия и юридические вопросы и выставили на аукцион ее эксклюзивную коллекцию, сообщает сайт аукционного дома «12-й стул».
Аукцион состоится в Москве в декабре 2019 года.