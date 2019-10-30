Американские музыканты выступили против технологии распознавания лиц

Почему? Чтобы обезопасить своих фанатов от слежки правоохранительных органов.

Американские организаторы концертов решили отказаться от технологии распознавания лиц. Причиной этому стали высказывания ряда музыкантов, которые выступили против данного нововведения.

Как пишет The Washington Post, для многих бизнесменов техническое распознавание людей по лицам и другим биометрическим данным ранее показалось интересной идеей. С помощью него можно было организовать легкий доступ на мероприятия избранным гостям или предоставлять привилегии постоянным клиентам.

Однако у использования этой технологии нашлись и противники, которые были обеспокоены тем, что она приведет к вторжению в частную жизнь, а также послужит изучению поведения аудитории для последующего впаривания ей целевой рекламы.

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Кстати, среди протестующих оказалось множество рок-музыкантов, которые опасаются, что фотографии их фанатов окажутся в руках правоохранительных или иммиграционных органов. Но крупные компании-промоутеры, такие как AEG Presents и Live Nation, уже официально открестились от данной технологии. Известно, что она официально применяется в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гардене, например.