Возьмите меня! В Сети появилась завидная вакансия блогера-путешественника

Идеальная работа для тех, кто хочет путешествовать и еще зарабатывать на этом: британская фирма, предлагающая клиентам выгодные покупки товаров и услуг, разместила на своей сайте вакансию «путешествующего представителя».

Работнику придется посещать различные уголки мира и снимать свои приключения для YouTube и социальных сетей.

«Мы предлагаем вам возможность поехать в 40 направлений на 12 месяцев с вашим попутчиком. Вы можете сменить попутчика на любом этапе поездки», — обещают работодатели.

Кроме этого, успешный соискатель получит зарплату в 25 тысяч фунтов стерлингов и бесплатные экскурсии в точках назначения. Взамен ему нужно не иметь проблем с паспортом и уметь создавать контент для соцсетей.

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Чтобы подать заявку на эту работу мечты, нужно записать и выложить в Сеть видео о том, почему вы лучший кандидат. Интересно, сколько тревел-блогеров бросилось снимать ролик, не дочитав эту заметку до конца?