ЗВЕЗДЫ

Стилист из России не смогла причислить Амаль Клуни к «иконам стиля»

Несмотря на то, что возлюбленная голливудского актера тщательно следит за тенденциями, ей сложно определиться с основополагающим образом.

Стилист из России не смогла причислить Амаль Клуни к «иконам стиля»
Джордж Клуни с супругой Амаль (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя возлюбленная Джорджа Клуни делает все для того, чтобы поддерживать статус звездной жены — модные фотосессии, интервью, светские рауты — Амаль старается балансировать между публичностью и заботой о семье. Спутница голливудского актера тщательно следит за тенденциями в сфере моды. При этом ей не удается выбрать основополагающий образ, определенную изюминку — отличающую ее от других, считает эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави. Этим в свое время могли похвастаться Мерилин Монро и Жаклин Кеннеди.

«Икона стиля — это знаменитость с ярко выраженным вкусом. Амаль пока еще не может определиться, ее постоянно штормит — от наивной романтики, платьев в детском стиле до классики, деловых образов. Стиль должен прослеживаться во всем, до мелочей. Мадам Клуни всегда абсолютно разная. Да, у нее хорошая фигурка — она прекрасно сложена, обладает приятной внешностью. Все при ней. Но, иконой бы я ее не назвала», — подметила стилист из России в интервью Teleprogramma.pro.

Напомним, что вместе с супругом Джорджем Клуни Амаль воспитывает двоих детей: двухлетних двойняшек сына Александра и дочку Эллу.

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Стилист из России не смогла причислить Амаль Клуни к «иконам стиля»
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