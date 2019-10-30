Житель Тайланда убил подругу-миллионершу ради украшений для жены

Тело жертвы полиция нашла в ее же холодильнике.

В Тайланде задержан подозреваемый в жутком убийстве. Полиция арестовала 39-летнего мужчину, который, по данным расследования, может быть причастен к трагедии, связанной с местной миллионершей Ванни Джирачароенинг.

58-летняя женщина пропала две недели назад. Все это время родственники пытались сами разыскать ее, а потом обратились в правоохранительные органы.

Полицейские быстро нашли тело дамы, правда, в необычном месте — оно было спрятано в холодильнике ее дома.

По предварительный данным, злоумышленник намеренно убил богатую женщину — с целью грабежа. Он забрал банковскую карту и автомобиль BMW госпожи Ванни. Когда же мужчина обналичивал деньги возле одного из банкоматов, камера наблюдения сняла его лицо. Это и помогло вычислить подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина познакомился с убитой, когда возил ее и других дам в буддийский храм для религиозных практик. Женщина и водитель даже подружились, их не раз видели вместе.

Издание Bangkok Post пишет, что после убийства подозреваемый снял с карточки миллионерши много денег и часть из них отвез своей жене, чтобы та смогла купить себе золотые украшения. Добавим, что у пары имеется двое детей.