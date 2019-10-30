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Ощущение достатка: певица МакSим подарила дочери Mercedes-Benz

Teleprogramma.pro выяснила, какое влияние оказывают дорогие презенты на развитие ребенка.

Ощущение достатка: певица МакSим подарила дочери Mercedes-Benz
Певица Максим. Фото Global look press

Певица МакSим на пятилетие своей младшей дочери Маши подарила детский автомобиль марки Mercedes-Benz. Цены на такие электромашины варьируются от 20 до 150 тыс. рублей.

Teleprogramma.pro решила выяснить, не испортит ли характер девочки всеобъемлющая любовь матери. Психолог Анна Хныкина убеждена – родители могут заваливать детей презентами и это никак не отразится на их воспитании. Главное – это внимание.

Ребенок может купаться в роскоши, но при этом быть абсолютно обделенным родительским вниманием. И может жить в скупости без общения с папой и мамой – результат один. А вот если родители будут внимательно прислушиваться к чаяниям своего отпрыска, правильно реагировать на них, много общаться с наследником – ребенок будет расти гармоничной личностью. И неважно, сколько подарков они ему подарили. Хотя, лишние радостные эмоции малышу в любом случае не помешают.

«Современная психология говорит, что ощущение достатка и благополучия закладывается в детстве. С этой точки зрения, я думаю, что детей нужно баловать. Их жизнь побьет потом сама, не переживайте. Вседозволенность формируют не игрушки, а поведение взрослых рядом», — рассказал психолог.

Так что балуйте малышей, не стесняйтесь!

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Ощущение достатка: певица МакSим подарила дочери Mercedes-Benz
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