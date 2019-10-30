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Юлия Галкина вспомнила драматичную историю знакомства с падчерицей

У ее мужа продюсера Ильи Макарова растет дочь от предыдущего брака.

Юлия Галкина вспомнила драматичную историю знакомства с падчерицей
Галкина в прекрасных отношениях с падчерицей/http://globallookpress.com/

Актриса Юлия Галкина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она вспомнила, как познакомилась со своим супругом кинорежиссёром Ильей Макаровым, от которого десять лет назад родила сына Михаила. Также она рассказала, в каких отношениях с его дочерью от предыдущего брака Елизаветой.

Юлия Галкина. Фото
Галкина вспомнила, как познакомилась с мужем/http://globallookpress.com/

«С мужем мы познакомилась случайно. У меня была маленькая роль в картине «Журов». По сцене я должна была соблазнять профессора. И вдруг после этой сцены мне приходит смс на телефон: «Вы очень хорошо сыграли эту сцену». Я подумала, что мне написал какой-то сумасшедший», — сказала Юлия Галкина.

Она отметила, что не думала, что режиссер сериала Илья Макаров обратит на нее внимание. «Я слушала его завороженно в первое время после нашего знакомства. При этом мы разговаривали на «вы». Мне казалось, что я знала его лет сто. А потом я ему сказала: «А вообще я уже готова. Семью и детей хочу». Ровно на следующий день он мне сделал предложение», – рассказала она.

Вскоре актриса и кинорежиссёр начали жить вместе. Галкина забеременела. «После свадебного путешествия мы поженились. Мой муж первый человек, которому я начала готовить. Я знала, что у него есть дочь. Муж нас познакомил. Нашему сыну Мише было три месяца, когда к нам в дом пришла Лиза. Мы сразу подружились. Дальше мы все вместе меняли нашему с Ильей сыну подгузники. Наши отношения с Лизой прекрасные на протяжении всех этих десяти лет», — сказала она.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕлизавета МакароваИлья МакаровПрограмма "Судьба человека"Юлия Галкина
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Юлия Галкина вспомнила драматичную историю знакомства с падчерицей
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