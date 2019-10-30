О, счастливчик: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательстве из-за смерти жертвы

Один массажист заявил, что пострадал от приставаний актера, но умер, не дождавшись суда.

Голливудский актер Кевину Спейси избежал обвинения по делу о сексуальном домогательстве в Лос-Анджелесе. Несколько месяцев назад мужчина-массажист обвинил звезду, что тот заставлял его прикасаться к своим гениталиям во время домашнего сеанса в 2016 году. Медик заявил, что этот инцидент принес ему эмоциональные страдания, а артист, в свою очередь, все отрицал.

Так вот, суда по этому обвинению не будет, так как предполагаемая жертва умерла во время расследования, сообщает издание TMZ. Без пострадавшего и дела нет, заключили американские прокуроры, так как массажист единственный, кто мог дать какие-то показания против Спейси. Мужчина умер пару недель назад от естественных причин. Совпадение ли это?

Напомним, в 2017 году актер совершил камин-аут, признавшись в своей гомосексуальности. До этого о его ориентации ходило множество слухов, так как артист все никак не женился. После признания Кевина на него одно за другим посыпались обвинения в сексуальных домогательствах от мужчин. И хотя Спейси так и не получил реальный срок, дурная слава загубила его актерскую карьеру.