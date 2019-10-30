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Галкина и Сидихин отрабатывали постельные сцены вне кадра

Актриса отметила, что ей часто приходится сниматься в подобных эпизодах.

Галкина и Сидихин отрабатывали постельные сцены вне кадра
Галкина целовалась в кино с Сидихиным/http://globallookpress.com/

Актриса Юлия Галкина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она призналась, что ей часто приходится играть в кино роковых красавиц и при этом почти в каждой картине есть постельная сцена с ее участием.

Юлия Галкина. Фото
Галкиной пришлось целоваться с Сидихиным/http://globallookpress.com/

Так, одной из ее первых работ в кино стал сериал «Поцелуи падших ангелов». В кадре ей пришлось целоваться с актером Евгением Сидихиным.

«Это было страшно. Он такой огромный девятиэтажный дом железобетонный. А ты только вообще начинаешь работать в кино. При встрече он мне сказал: «Очень приятно. Женя Сидихин». Режиссёр скомандовал: «Ну, добро пожаловать в кровать», — рассказала звезда.

По словам Галкиной, в той непростой ситуации Сидихин поступил потрясающе. «Он мне сказал: «Пойдем, выйдем поговорим». Когда мы вышли, он продолжил: «Ты сейчас извини. Я тебя сейчас поцелую, чтобы потом в кадре не делать много дублей». Я, конечно, согласилась. Вот так перед сценой в кино мы целовались с Сидихиным», — сказала актриса.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕвгений СидихинПрограмма "Судьба человека"Юлия Галкина
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Галкина и Сидихин отрабатывали постельные сцены вне кадра
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