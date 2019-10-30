Имплант в подбородок: косметолог объяснила, за счет чего преобразилась Пугачева

Поклонники заметили, что певица стала неузнаваема. Эксперт не исключает, что звезда обращалась не только к косметологам, но и пластическим хирургам.

Алла Пугачева в последнее время стала чаще появляться на публике. После отдыха в Израиле певица объявила, что ее юбилейный концерт покажут в кинотеатрах по всей России. Этой новости обрадовались не только поклонники, но и коллеги Примадонны. Она сама большую часть времени посвящает наследникам Лизе и Гарри, с которыми любит посещать интересные места в Москве, но накануне у нее состоялся выход в свет в одиночестве.

больше по теме Помолодевшая Пугачева записала для племянницы Розановой трогательное видео Артистка случайно встретилась с подругой.

Сначала Алла Борисовна случайно встретила Ирину Розанову. Она была приятно удивлена и даже записала трогательное видео для племянницы актрисы, которая в тот день отмечала 33-летие. А позже артистка провела вечер с Александром Мухиным, а еще посидела в ресторане в компании Валентина Юдашкина. Она отказалась от диеты, позволив себе наесться вкусностей. В соцсети Пугачева опубликовала ряд снимков. Волосы она зачесала набок, а также подчеркнула глаза стрелками и коричневыми тенями, а губы выделила яркой помадой.

Преданные поклонники были рады видеть певицу в хорошем настроении, а вот обычные пользователи Сети заметили, что внешность звезды изменилась. Они предположили, что это связано с тем, что артистка сильно похудела. «От внешности Аллы ничего не осталось… никогда бы не признала….», «Что-то Примадонна выглядит как-то неестественно. Потому что похудела что ли?» — стали негодовать пользователи.

Для портала Teleprogramma.pro косметолог Татьяна Брызгалина объяснила, что произошло с внешностью Примадонны. Дело в естественном старении кожи или, возможно, звезда увлеклась уколами красоты?

«Сложно сказать на самом деле, но я думаю, что однозначно у нее когда-то был сделан очень хороший имплант подбородка, в нижней части имплантировано. По фотографиям это даже видно. Да и фотошоп никто не отменял. На снимках она отфотошоплена очень хорошо, а еще удобные ракурсы и филлеры. Работа косметологов там присутствует», — поделилась своим мнением эксперт.

По словам Татьяны, с лишней кожи работают только хирурги. Более того, эксперт уверена, что Алла Борисовна прибегала к филлерам для носа и к инъекциям, чтобы сделать губы пухлыми.

«В таком возрасте губ нет, остается один сфинктер (круговая мышца рта), они истончаются, становятся сухими. Конечно, там отмоделированные губы, а также скулы и, возможно, даже носик. Хорошая работа ботулотоксинами, но как бы и хирургические вмешательства есть», — рассказала Брызгалина.

Она не стала исключать, что Пугачева прибегает к разным методикам по омоложению. Например, к ультразвуковому лифтингу лица, который называется SMAS-лифтинг. Косметолог пояснила, что если имплант подбородка артистка могла сделать 10 или 20 лет назад, то после похудения ей точно нужно было избавиться от лишней кожи, а это уже она сделала недавно.

«Куда делась лишняя кожа? Ее явно обрезали или поработали фотошопом. Физиопроцедур на сегодняшнее время, которые сократят такие объемы кожи, просто не существует», — высказалась Татьяна.

По словам эксперта, у певицы хорошая посадка бровей, линия века, что не свойственно людям, достигшим 70-летнего возраста. Косметолог отметила, что такого эффекта можно было добиться блефаропластикой или эндоскопическим лифтингом лба.