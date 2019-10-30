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«Она мудрая женщина»: Пашу рассказал, почему без ума от Ханны

По словам музыканта, он очень любит свою супругу.

«Она мудрая женщина»: Пашу рассказал, почему без ума от Ханны
Ханна и Пашу вместе с 2012 года/https://www.instagram.com/offi_hanna/

Директор лейбла Black Star Пашу в эфире шоу «Рамблер. Live» рассказал о своей супруге Ханне. Вместе они с 2012 года. Не так давно у звездной пары родилась совместная дочь.

«Мы познакомились в отеле. Она тогда еще не была певицей. Я не скажу, что прямо мне пришлось ее добиваться. Мы два года общались, встречались, а потом я вдруг понял, что она та женщина, которая мне нужна. В 2012 году встретились. Я сказал ей: «Ты приехала. Это твоя конечная остановка». Через неделю мы были вместе», — сказал он.

По словам Пашу, у них не было кризиса в отношениях. «Я много работаю. У нее вопрос присутствия меня в ее жизни – самый главный. Если я не уделяю ей времени, то она меня сразу отрезвляет. Это не ругань, это обратная связь. Она мудрая женщина», — заметил он.

Как сказал Пашу, секса у них с годами с женой меньше не стало. «Она мне готовит, может и носки постирать. Завтраки, правда, не делает. Тяжело с утра встает. Она прекрасная жена и мой лучший друг. У нее нет секретов от меня. Наш ребенок уже начал ходить. У дочери уже есть характер. Она может мне даже и телефоном дать. Недавно стукнула по губе. У нее и мой, и мамин характер. В следующем году хотим второго ребенка. Ханна выпустила ряд песен и может снова собираться в декрет. А вообще мы хотим, как минимум трех детей», — сказал Пашу.

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ПашуХаннаШоу "Рамблер.Live"
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«Она мудрая женщина»: Пашу рассказал, почему без ума от Ханны
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