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Отказавшаяся от силикона Мерьем Узерли заговорила о встрече с другом-хирургом

Ранее в прессе писали, что актриса из сериала «Великолепный век» решила вернутся к прежнему естественному облику.

Отказавшаяся от силикона Мерьем Узерли заговорила о встрече с другом-хирургом
Мерьем Узерли (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась планами с верными почитателями. Мерьем Узерли собирается съездить в Штаты. Девушка не стала скрывать: в Лос-Анджелесе она надеется увидеться с близким другом пластическим хирургом Симоном Урианом. При этом партнерша Халита Эргенча проигнорировала вопросы о том, решится ли она на новую операцию.

Ранее в СМИ писали, что Мерьем увеличила объем губы, подправила скулы филлерами и согласилась на ринопластику. Однако со временем знаменитость решила вернуться к прежнему более естественному облику, отказавшись от силикона. Добившись желаемого результат, Узерли переключила внимание на свою фигуру. Актриса из «Великолепного века» пытается сбросить лишние килограммы. Мерьем выразила недовольство собственными формами.

«Мой друг… мой доктор!! Скоро увидимся», — отметила актриса.

Напомним, что в феврале 2014 года Мерьем Узерли родила дочь Лару. По некоторым данным, именно из-за беременности ей пришлось покинуть съемочную площадку проекта сериала, в котором она снималась вместе с Халитом Эргенчем и Бураком Озчивитом. В настоящее время Узерли поддерживает отношения с другими актрисами из сериала «Великолепный век» — Нур Феттахоглу, Сельмой Эргенч и Селен Озтюрк.

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Отказавшаяся от силикона Мерьем Узерли заговорила о встрече с другом-хирургом
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