НОВОСТИ

Маша Кончаловская показала, с кем проводит вечера без бойфренда

18-летняя дочь Любови Толкалиной живет отдельно от родителей в Санкт-Петербурге.

Маша Кончаловская показала, с кем проводит вечера без бойфренда
Мария Кончаловская живет в Питере вместе со своим возлюбленным (Фото: Instagram.com/welcometomaria)

В недавнем интервью Любовь Толкалина призналась, что она не стала препятствовать дочери, когда та решила перебраться в Санкт-Петербург. В северной столице наследница режиссера Егора Кончаловского снимает квартиру вместе со своим возлюбленным — Никитой. Мама девушки утверждала, что Маша долгое время не знакомила ее с избранником.

На личной страничке в Instagram Кончаловская призналась, что, обосновавшись в Питере, она решила завести домашнего питомца. Пока молодые люди еще не придумали кличку для нового жильца в их небольшой квартире. Маша опубликовала свежее селфи, показав, с кем она коротает вечера, когда ее бойфренд отлучается в город по делам. Теперь компанию девушке может составить котенок сфинкс. Ребята выбрали эту породу не случайно: дело в том, что у Никиты аллергия на кошачью шерсть.

Мария Кончаловская (Фото: Instagram.com/welcometomaria)

«Атмосфера в доме для меня зависит от маленького, теплого комочка любви и нежности — кошки… Мы невероятно счастливы», — отметила Кончаловская.

Маша старается как можно чаще видеться со своей мамой. Однако из-за частых съемок и репетиций Любовь Толкалина вынуждена отсутствовать дома. По словам актрисы, она рада за дочь. Ведь теперь ей не нужно переживать за Марию, оставляя ее одну в квартире на долгий срок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЕгор КончаловскийЗвездные детиЛюбовь ТолкалинаМария Кончаловская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маша Кончаловская показала, с кем проводит вечера без бойфренда
Интересно?
Поделись с друзьями: