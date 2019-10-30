Маша Кончаловская показала, с кем проводит вечера без бойфренда

В недавнем интервью Любовь Толкалина призналась, что она не стала препятствовать дочери, когда та решила перебраться в Санкт-Петербург. В северной столице наследница режиссера Егора Кончаловского снимает квартиру вместе со своим возлюбленным — Никитой. Мама девушки утверждала, что Маша долгое время не знакомила ее с избранником.

На личной страничке в Instagram Кончаловская призналась, что, обосновавшись в Питере, она решила завести домашнего питомца. Пока молодые люди еще не придумали кличку для нового жильца в их небольшой квартире. Маша опубликовала свежее селфи, показав, с кем она коротает вечера, когда ее бойфренд отлучается в город по делам. Теперь компанию девушке может составить котенок сфинкс. Ребята выбрали эту породу не случайно: дело в том, что у Никиты аллергия на кошачью шерсть.

«Атмосфера в доме для меня зависит от маленького, теплого комочка любви и нежности — кошки… Мы невероятно счастливы», — отметила Кончаловская.

Маша старается как можно чаще видеться со своей мамой. Однако из-за частых съемок и репетиций Любовь Толкалина вынуждена отсутствовать дома. По словам актрисы, она рада за дочь. Ведь теперь ей не нужно переживать за Марию, оставляя ее одну в квартире на долгий срок.