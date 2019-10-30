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Пашу считает, что клип «Москва» подмочил репутацию Тимати

При этом своего товарища он назвал «мастером по хайпу».

Пашу считает, что клип «Москва» подмочил репутацию Тимати
Песня Тимати "Москва" вызвала массу дизлайков/http://globallookpress.com/

Директор лейбла Black Star Пашу в эфире шоу «Рамблер. Live» заявил, что клип «Москва», который в начале сентября выпустил его товарищ и друг Тимати, серьезно отразился на репутации музыканта. Напомним, что песня собрала огромное количество дизлайков в Сети, так как была буквально «пропитана» политикой. В итоге рэпер удалил скандальную композицию спустя несколько дней.

Пашу и Тимати. Фото
Пашу не оценил песню «Москва» Тимати/http://globallookpress.com/

«Эта песня не в лучшей степени отразилась на репутации Тимати. Есть композиции, которые могут поднимать репутацию, а есть такие, которые могут разрушать. Здесь второй случай. Тимати – мастер по хайпу. Но здесь хайп получился с другой стороны. Я бы, конечно, написал другую песню, но я не Тимати», — сказал Пашу.

Также Павел Курьянов сказал, что у него был разговор с Тимати. Он честно спросил его, зачем тот написал такую композицию, не посоветовавшись. На это последовал ответ: «Я что я должен каждый свой шаг с тобой согласовывать?» «На это я ему сказал: «Ты самостоятельный человек, но есть вещи, которые могут отразиться на репутации всех», — заявил Пашу.

Как добавил супруг певицы Ханны, после они несколько раз встречались и обсуждали песню. Я его поддержал в вопросе, что ее надо удалить, но это было его решение. «Людям такие песни приносят совсем не те эмоции, которые они ждут», — добавил Пашу.

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Павел КурьяновПесня "Москва"ТиматиШоу "Рамблер.Live"
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Пашу считает, что клип «Москва» подмочил репутацию Тимати
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