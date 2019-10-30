Пашу считает, что клип «Москва» подмочил репутацию Тимати

Директор лейбла Black Star Пашу в эфире шоу «Рамблер. Live» заявил, что клип «Москва», который в начале сентября выпустил его товарищ и друг Тимати, серьезно отразился на репутации музыканта. Напомним, что песня собрала огромное количество дизлайков в Сети, так как была буквально «пропитана» политикой. В итоге рэпер удалил скандальную композицию спустя несколько дней.

«Эта песня не в лучшей степени отразилась на репутации Тимати. Есть композиции, которые могут поднимать репутацию, а есть такие, которые могут разрушать. Здесь второй случай. Тимати – мастер по хайпу. Но здесь хайп получился с другой стороны. Я бы, конечно, написал другую песню, но я не Тимати», — сказал Пашу.

Также Павел Курьянов сказал, что у него был разговор с Тимати. Он честно спросил его, зачем тот написал такую композицию, не посоветовавшись. На это последовал ответ: «Я что я должен каждый свой шаг с тобой согласовывать?» «На это я ему сказал: «Ты самостоятельный человек, но есть вещи, которые могут отразиться на репутации всех», — заявил Пашу.

Как добавил супруг певицы Ханны, после они несколько раз встречались и обсуждали песню. Я его поддержал в вопросе, что ее надо удалить, но это было его решение. «Людям такие песни приносят совсем не те эмоции, которые они ждут», — добавил Пашу.