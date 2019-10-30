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Представитель Фадеева высказался о его самочувствии после слухов о сердечном приступе

Ранее в прессе появилась информация о том, что музыкальный продюсер отказался от госпитализации, несмотря на недомогание.

Представитель Фадеева высказался о его самочувствии после слухов о сердечном приступе
Максим Фадеев (Фото: Globallookpress.com)

Личный представитель Максима Фадеева — Владимир Чекин — в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro рассказал о том, как в настоящее время чувствует себя музыкальный продюсер. При этом мужчина не стал комментировать сообщение о том, что 51-летний композитор готовится к поездке на юга.

«Все хорошо… чувствует себя хорошо!! Но, никаких подробностей, к сожалению, рассказать пока не могу», — добавил Владимир.

Напомним, что ранее в прессе появилась информация о том, что бывший наставник Наргиз Закировой был вынужден обратиться за медицинской помощью якобы из-за плохого самочувствия на фоне сердечного приступа. Об этом передавало агентство «РИА Новости». Сам композитор поблагодарил коллег и поклонников за теплые слова поддержки, заверив, что его состояние стабилизировалось и у него нет жалоб на здоровье.

Также уточнялось, что исполнитель отказался от госпитализации, решив остаться в своем загородном доме. По некоторым данным, прибывшая по вызову бригада «скорой помощи» диагностировала у Фадеева предынфарктное состояние. Однако сам композитор эту информацию никак не прокомментировал. Сейчас музыкальный продюсер готовится к сольному концерту в Crocus City Hall. Максим обратился к верным почитателям, посоветовав им не откладывать в долгий ящик вопросы, касающиеся здоровья.

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Тэги:

здоровье звездМаксим ФадеевНаргиз Закироваплохое самочувствие
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Представитель Фадеева высказался о его самочувствии после слухов о сердечном приступе
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