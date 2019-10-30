Симоньян сбежала с интервью Собчак, не выдержав напора ведущей

Светская львица стала задавать вопросы, которых не было в заранее оговоренном списке.

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу довела свою гостью Маргариту Симоньян до нервного срыва. Супруга Тиграна Кеосаяна встала посреди разговора и покинула помещение.

На момент записи программы журналистка была еще беременна. Именно поэтому она попросила Ксению Собчак заранее выслать вопросы на согласование. Ведь известно, что женщины в положении стараются избегать стрессов и при этом легко возбудимы.

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» номинально это требование выполнила – список тем выслала, однако в ходе беседы постоянно задавала дополнительные вопросы, которыми ставила в тупик Маргариту или просто раздражала.

Симоньян несколько раз предупредила свою собеседницу, что она не будет продолжать разговор, если та не прекратит свою практику. Светская львица не прекратила, а Симоньян обещание сдержала – ушла. «Мы с тобой договорились? Договорились. Ты нарушаешь обещание, заставляешь меня нервничать. Зачем ты это делаешь?» – напоследок сказала она.