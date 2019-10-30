НОВОСТИ

Симоньян сбежала с интервью Собчак, не выдержав напора ведущей

Светская львица стала задавать вопросы, которых не было в заранее оговоренном списке.

Симоньян сбежала с интервью Собчак, не выдержав напора ведущей
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу довела свою гостью Маргариту Симоньян до нервного срыва. Супруга Тиграна Кеосаяна встала посреди разговора и покинула помещение.

На момент записи программы журналистка была еще беременна. Именно поэтому она попросила Ксению Собчак заранее выслать вопросы на согласование. Ведь известно, что женщины в положении стараются избегать стрессов и при этом легко возбудимы.

Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» номинально это требование выполнила – список тем выслала, однако в ходе беседы постоянно задавала дополнительные вопросы, которыми ставила в тупик Маргариту или просто раздражала.

Симоньян несколько раз предупредила свою собеседницу, что она не будет продолжать разговор, если та не прекратит свою практику. Светская львица не прекратила, а Симоньян обещание сдержала – ушла. «Мы с тобой договорились? Договорились. Ты нарушаешь обещание, заставляешь меня нервничать. Зачем ты это делаешь?» – напоследок сказала она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакМаргарита СимоньянМаргарита Симоньян последние новостиТигран Кеосаяншоу "Осторожно Собчак"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Симоньян сбежала с интервью Собчак, не выдержав напора ведущей
Интересно?
Поделись с друзьями: