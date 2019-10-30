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Симоньян назвала 37-летнюю Собчак начинающим журналистом

Опытная акула пера приняла участие в YouTube-шоу светской львицы.

Симоньян назвала 37-летнюю Собчак начинающим журналистом
Ксения Собчак. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Новым героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» от 30 октября стала Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, супруга Тиграна Кеосаяна. Она заявила, что Ксения относится к тем людям, «которым проще дать, чем отказать». И в принципе не слишком церемонилась с Собчак, которая на фоне маститой журналистки порой выглядела серой мышью с неуверенными интонациями в голосе.

Собчак вспомнила одно из прошлогодних интервью Симоньян, назвав его победой для журналиста. Маргарита заявила, что уже особо не помнит, когда оно было и вообще уже давно не мыслит такими категориями, как «журналистская удача».

Симоньян.YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
Симоньян.YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», стоп-кадр

«Я вижу, что ты этим очень увлечена, для тебя много значит взять интервью у какого-то важного человека, поймать удачу. Взять хотя бы то, как ты меня уговаривала. Я бы бросила это дело сто лет назад — ну нет и нет. А тут началось привлечение общих знакомых… И я понимаю, что ты так уговариваешь всех. Ты мне этим напоминаешь меня 20 лет назад. Этой своей приверженностью, что должна стать крутым журналистом. Может быть, потому что ты занялась этим чуть позже», — сказала Маргарита, вспомнив, что Ксения Собчак долгое время работала на «Доме-2».

Собчак в ответ неуверенно попыталась доказать, что она давно в серьезной журналистике. Но по лицу Симоньян было очевидно, что слова ее прозвучали неубедительно.

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Симоньян назвала 37-летнюю Собчак начинающим журналистом
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