Умар Джабраилов вспомнил о «головокружительном романе» с Ксенией Собчак

Предприниматель Умар Джабраилов опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию с 19-летней Ксенией из личного архива и «приправил» её пикантными комментариями.

«Ей – 19, мне — чуть больше 40. Как молоды мы были, как искренне любили, какой же это был головокружительный роман», — прокомментировал свою публикацию Джабраилов.

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На фотографии Ксения и Умар — за столиком на каком-то торжестве. Оба выглядят расслабленными и счастливыми. Ксения всем корпусом наклонена в сторону своего спутника, а Умар загадочно улыбается, поправляя волосы. Подписчики оценили публикацию и порадовались за Умара. «Любви все возрасты покорны», — написали одни. А другие отметили, что Джабраилов на фото — «красавчик, отлично выглядит». «В эту эпоху не только роман был головокружительный, но и успех в политике и в жизни». «Это замечательный был аттракцион», — подытожили фоловеры.

Но были и те, кто посчитал данное сообщение некорректным, ведь совсем недавно Ксения вышла замуж и ее супругу будет не очень приятно вспоминать о былых романах возлюбленной.

Напомним, что с Джабраиловым Ксения начала встречаться в начале 2000-х, когда рассталась со своим предыдущим молодым человеком, Вячеславом Лейбманом.

Умар был старше ее на 23 года, выпускник МГИМО и ценитель искусства покорил сердце Ксении. Он очень трепетно относился к Собчак, осыпал ее подарками, и помогал адаптироваться в столице, когда Ксения только перебралась в Москву из Санкт-Петербурга. Роман Собчак и Джабраилова продлился не слишком долго, но бывшие возлюбленные расстались друзьями в отличных отношениях.