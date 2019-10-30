У Заворотнюк после исследований найден ген, присущий долгожителям

У актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, после генетического исследования обнаружен ген, который присущ долгожителям. Он встречается далеко не у всех людей.

При этом гендиректор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский заметил, что гены долголетия не способны гарантировать человеку долгую и счастливую жизнь. Они отвечают за долголетие всего лишь на 25 процентов. Все остальное зависит от внешней среды – экологии, образа жизни и так далее.

Специалист не стал опровергать информацию, что родные актрисы обращались в их центр за помощью. но заметил, что это медицинская тайна. Без разрешения родных такой информацией никто не делится.

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Кстати, Валерий Ильинский сказал, что три года назад к ним в центр обращалась фигуристка Татьяна Навка. Она оставила положительный отзыв о работе медико-генетического центра. Специалист добавил, что после генетического исследования можно определить, какой лекарственный препарат будет эффективен, а какой не принесет пользы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что уже два месяца вся страна молится за здоровье известной актрисы. Многие поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» желают ей скорейшего выздоровления. При этом в прессе до сих пор ходит много слухов о ее состоянии. Некоторые репортеры до недавнего времени считали, что дни звезды сочтены. В то же время недавно дочь актрисы Анна Заворотнюк сказала, что мать болеет, но она не была ни дня в коме, как утверждали акулы пера.