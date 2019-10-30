Стали известны результаты тестов Заворотнюк после двух операций на головном мозге

Знакомые семьи актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, сообщили, что недавно после двух операций на головном мозге звезда сериала «Моя прекрасная няня» прошла специальные медицинские тесты. Их результаты порадовали докторов. У актрисы имеется немалый запас жизненных сил.

Анастасии проводили генетическое исследование ДНК, тест по отпечаткам пальцев (по методике Тамары Абрамовой) и литос-тест, разработанный группой ученых под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

Кстати, близкий друг актрисы сообщил, что она в полном адеквате и в сознании. Ни о каком отеке мозга, как твердили ранее многие СМИ, речи не идет. Сама она знает, что серьезно больна, но намерена бороться с тяжелой болезнью и вылечиться.

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Также друг семьи Заворотнюк заявил, что не надо думать, что звезде вскрыли черепную коробку, как арбуз и там ковыряются. Сегодня совсем другие методы лечения. В черепе всего лишь делают небольшое отверстие. После этого с помощью микроножа лазером удаляется опухоль, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что первые тревожные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк в прессе появились примерно два месяца назад. При этом родные не давали долгое время никаких комментариев. После этого стало ясно, что положение достаточно серьезное. В прессе стали строить догадки, что происходит со звездой. Многие журналисты актрису откровенно похоронили. Новости были одна страшнее другой.

Добавим, что лишь недавно дочь Заворотнюк Анна прервала молчание. Она подтвердила, что ее мать больна. Сейчас все самые свежие и правдивые новости о здоровье звезды можно узнавать на ее страничке в соцсетях. Также есть группа поддержки, где также призывают всех молиться за здоровье актрисы.