Андрея Губина из жизненной колеи выбила смерть родителей

Об этом поведала его соседка. Музыкант перестал выступать на сцене и практически не дает интервью.

Соседка музыканта Андрея Губина по его московской квартире Екатерина рассказала, что артист перестал общаться с поклонниками и выступать, потому что перенёс очень тяжелую ситуацию в своей жизни. Дело в том, что несколько лет назад он потерял маму и папу. Особенно тяжело он пережил смерть родительницы.

«Я знала маму Андрея, он ее всегда очень любил. Мне кажется, смерть мамы выбила его из колеи. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе», — рассказала Екатерина.

Как заметила женщина, Губин сегодня очень много времени проводит в разъездах. При этом фанаты его помнят. Практически каждый день они приносят цветы и мягкие игрушки к его московской квартире. Порой певец общается с фанатами. Никакой звездности у него нет. Он спокойно раздает всем желающим автографы.

Соседка также опровергла слухи, что Андрей Губин перебрался жить в Уфу, на свою историческую родину. По ее словам, певец в Башкирии появляется, но все-таки его основной дом по-прежнему в столице. Также музыкант любит отдыхать в Таиланде, сообщает «СтарХит».