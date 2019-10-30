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У матери Анастасии Заворотнюк на нервной почве пропадает слух

Валентина Борисовна одна из последних узнала о страшном диагнозе дочери.

У матери Анастасии Заворотнюк на нервной почве пропадает слух
Мать Заворотнюк теряет слух/http://globallookpress.com/

Знакомый актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, рассказал, что у ее матери 76-летней Валентины Борисовны из-за переживаний на нервной почке из-за дочери стал пропадать слух. Пожилой женщине заказали слуховой аппарат.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Мать Заворотнюк стала плохо слышать/http://globallookpress.com/

Отметим, что Валентина Борисовна одной из последних узнала о страшном диагнозе своего ребенка. Актриса не хотела ни о чем рассказывать матери, так как понимала, что это отразится на здоровье пожилой женщины. Когда дочь все-таки во всем призналась, что, как говорит знакомый семьи, можно было часто увидеть Валентину Борисовну заплаканной и держащейся за сердце.

Сейчас ухаживать за годовалой Милой семье Заворотнюк помогает нянечка. Самой Валентине Борисовне за крохотным ребенком ходить уже тяжело. Женщина живет вместе с Заворотнюк в их загородном доме.

Добавим, что за последние несколько лет Валентина Борисовна уже похоронила мужа, который умер от рака, и сына. Он скончался от перитонита, сообщает «Комсомольская правда».

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У матери Анастасии Заворотнюк на нервной почве пропадает слух
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