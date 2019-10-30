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Иван Дорн на год уйдет со сцены

Артист решил уйти в длительный отпуск.

Иван Дорн на год уйдет со сцены
Иван Дорн. Фото: @ dorn_ivan

Гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал Иван Дорн, выпустивший недавно три новых композиции. Певец рассказал ведущему, что он презентовал треки во дворе обычной девятиэтажки в Киеве, где живет один из самых активных его поклонников.

Съемочная группа поднялась к парню, попросила его одеться потеплее и выйти во двор. Увидев Ивана, фанат, конечно, обрадовался и растерялся. В итоге послушать артиста вышел весь дом.

Кроме того, в эфире Дорн рассказал, что он принял решение на год уйти со сцены в длительный отпуск. На отдыхе певец уже запланировал освоить бас-гитару, получше освоить и изучить современную кинематографическую технику, чтобы узнать, какое в техническом плане сегодня можно снимать кино. А также Иван решил заняться изучением французского языка. Как отмечает артист, этот язык изучают его дети, потому он решил, что хочет понимать, что о нем говорят наследники.

Напомним, не так давно портал Teleprogramma.pro писал, как Иван Дорн поиздевался над плачем ребенка в самолете.

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Иван ДорнотпускПевецПрограмма «Вечерний Ургант»
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Иван Дорн на год уйдет со сцены
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