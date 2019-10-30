Иван Дорн на год уйдет со сцены

Гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал Иван Дорн, выпустивший недавно три новых композиции. Певец рассказал ведущему, что он презентовал треки во дворе обычной девятиэтажки в Киеве, где живет один из самых активных его поклонников.

Съемочная группа поднялась к парню, попросила его одеться потеплее и выйти во двор. Увидев Ивана, фанат, конечно, обрадовался и растерялся. В итоге послушать артиста вышел весь дом.

Кроме того, в эфире Дорн рассказал, что он принял решение на год уйти со сцены в длительный отпуск. На отдыхе певец уже запланировал освоить бас-гитару, получше освоить и изучить современную кинематографическую технику, чтобы узнать, какое в техническом плане сегодня можно снимать кино. А также Иван решил заняться изучением французского языка. Как отмечает артист, этот язык изучают его дети, потому он решил, что хочет понимать, что о нем говорят наследники.

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Напомним, не так давно портал Teleprogramma.pro писал, как Иван Дорн поиздевался над плачем ребенка в самолете.